Lulu la petite fille aux 6 univers et un Baluchon vous invite de maison en maison retrouver des personnages de son enfance aimant et originaux. Dans chaque maison elle est attendue…
Spectacle
« Les 6 maisons de Lulu Baluchon » par Cie Carlota Tralala – Les Petits Pestacles
Dans le cadre du festival » Les Petits Pestacles « , découvrez « Les 6 maisons de Lulu Baluchon », spectacle de marionnettes sur table.
Le 14/08/2026 10:00 Informations complémentaires
Place du 14 juillet 26170 Mollans-sur-Ouvèze Tél. 04 75 28 70 15
Payant