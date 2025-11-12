Au programme du simulateur de vol, des animations diverses, la visite du musée et des cockpits ouverts pour l’occasion ! Un jeu de piste sera mis en place sur le thème du mois.
Les visiteurs peuvent enfiler leur plus beau pull de Noël et venir visiter le musée.
Les animations d’hiver au musée de l’Aviation
Deux après-midis d’animations au musée au milieu des avions pour les familles avec des animations et une visite du musée.
Musée Européen de l'Aviation de Chasse Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome 26200 Montélimar Tél. 04 75 53 79 49
