Animations, Exposition, Rencontre

Les animations d’hiver au musée de l’Aviation

Deux après-midis d’animations au musée au milieu des avions pour les familles avec des animations et une visite du musée.

Les animations d’hiver au musée de l’Aviation
Le 23/12/2025 14:00

Musée Européen de l'Aviation de Chasse Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome 26200 Montélimar Tél. 04 75 53 79 49

Contacter par mail Site internet
Payant

Au programme du simulateur de vol, des animations diverses, la visite du musée et des cockpits ouverts pour l’occasion ! Un jeu de piste sera mis en place sur le thème du mois.
Les visiteurs peuvent enfiler leur plus beau pull de Noël et venir visiter le musée.