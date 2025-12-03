Les animaux chantent Noël

Et pour rendre ce moment encore plus magique, ils unissent leurs voix pour entonner des chants du monde. Un voyage musical vers la Suède, l’Allemagne, les États-Unis, la Grande Bretagne… à la découverte de chants et traditions de Noëls inoubliables. Laissez-vous guider et bercer par ces animaux de la garenne, aussi tendres que futés.
Info + :
Du 20 au 31 décembre 2025 :
JEU CONCOURS du plus beau dessin du château de Suze-la-Rousse et lettre au père Noël (boîte aux lettres disponible sur place).
Renseignements auprès de la billetterie du château le jour de votre visite.