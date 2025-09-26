Animations, Exposition, Spectacle

Les Arts cheminent à Combovin

Profitez de différentes animations autour de l’écriture !

du 09/10/2025 au 12/10/2025
Au programme :

Jeudi 9 octobre

– Atelier écriture avec l’association Art Khan à 19h à l’annexe de la mairie.

Vendredi 10 octobre

– Spectacle « Joue la comme Medhi », one slam show à 20h à la salle des fêtes.

Du samedi 11 au dimanche 12 octobre

– Frédérique Metzler exposera à l’auberge des 3 ruisseaux des oeuvres créées spécifiquement sur notre thème d’écriture en correspondance. Venez nombreux de 10h30 à 18h30.
– Opération boîtes aux lettres en folie ! En clin d’oeil à Chemin des artistes et pour égayer le village, tous les combovinois sont invités à décorer de façon éphémère leur boîte aux lettres.