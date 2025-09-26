Les Arts cheminent à Combovin

Au programme :
Jeudi 9 octobre
– Atelier écriture avec l’association Art Khan à 19h à l’annexe de la mairie.
Vendredi 10 octobre
– Spectacle « Joue la comme Medhi », one slam show à 20h à la salle des fêtes.
Du samedi 11 au dimanche 12 octobre
– Frédérique Metzler exposera à l’auberge des 3 ruisseaux des oeuvres créées spécifiquement sur notre thème d’écriture en correspondance. Venez nombreux de 10h30 à 18h30.
– Opération boîtes aux lettres en folie ! En clin d’oeil à Chemin des artistes et pour égayer le village, tous les combovinois sont invités à décorer de façon éphémère leur boîte aux lettres.