Les balades savoureuses de Sandrine

Sandrine vous propose une balade facile au départ du temple de la féminité au Grand Serre, vous serez accueillis dans le Domaine de Vincent Tournebize afin d’allier la culture et la nature, dans un lieu plein de charme doté une vue époustouflante.

Nous partirons en direction de l’Eglise Saint Julien afin de découvrir ce petit hameau, en traversant les champs et les bois. Puis, dégustation de produits locaux accompagnés de bières produites par le Brasseur Cabule et explications de ses techniques d’élaboration.

Belle balade facile, conviviale, à la découverte de l’histoire locale et de ce petit hameau plein de charme.

Informations pratiques :

Pas de difficultés particulières mais il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique.

Prévoir, casquette, crème solaire, eau…

Non accessible aux poussettes.