Les bons gâteaux locaux, spectacle.

La bonne consommation locale, dans le Vercors on sait ce que c’est…. Surtout lorsque trois clowns de la compagnie » La Malle aux libertés » vous en donne la recette……un bien sympathique au grand coeur, un autre simple et facétieux et un colérique fauteur de troubles

Invitez les plus jeunes à ce spectacle, dont vous vous surprendrez vous aussi de suivre avec plaisir….aidez les clowns à faire les bons choix pour la planète !