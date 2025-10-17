Pour l’atelier Citrouille, les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Pour la soupe et la rôtie de châtaignes – Nous offrons la soupe, vous pouvez nous faire découvrir une spécialité à déguster ou une boisson ou simplement des histoires et le plaisir de partager un moment.
Les Castagnades de la Butte – Ateliers citrouilles et Soirée Soupe !
A partir de 15h : atelier Citrouilles – Amenez votre citrouille – à partir de 6 ans
A partir de 19h : Soupe de potiron et Rôtie de châtaignes – Familles
Le Beffroi Place de la Révolution 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 06 85 28 82 27
