Visites

Les Castagnades de la Butte – Ateliers citrouilles et Soirée Soupe !

A partir de 15h : atelier Citrouilles – Amenez votre citrouille – à partir de 6 ans
A partir de 19h : Soupe de potiron et Rôtie de châtaignes – Familles

Les Castagnades de la Butte – Ateliers citrouilles et Soirée Soupe !
Le 01/11/2025 15:00

Le Beffroi Place de la Révolution 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 06 85 28 82 27

Contacter par mail Site internet
Payant

Pour l’atelier Citrouille, les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Pour la soupe et la rôtie de châtaignes – Nous offrons la soupe, vous pouvez nous faire découvrir une spécialité à déguster ou une boisson ou simplement des histoires et le plaisir de partager un moment.