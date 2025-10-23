Les Chabadass, chansons engagées

Une chorale féministe qui fait vibrer les voix et les luttes ! Une chorale féministe qui fait vibrer les voix et les luttes !

Cette chorale autogérée réunit une vingtaine de femmes aux parcours variés. Ensemble, elles chantent en polyphonie des morceaux engagés, festifs et multilingues, porteurs de valeurs féministes et solidaires.

Un choeur puissant, joyeux et politique à découvrir en live.

Soirée en partenariat avec le PIJ – Prévention Information Jeunesse de Romans, qui animera un blind test-débat autour des chansons sexistes ainsi que des jeux et activités de sensibilisation aux questions de sexisme.

Radio BLV animera un plateau radio en direct lors de l’événement.