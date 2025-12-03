Concert

Les chansons du soleil – Cie Péricard

Passez un agréable moment à l’écoute des succès de la Compagnie Créole,interprétés par la Compagnie Péricard !

Le 08/03/2026 15:00

Espace Eden 26600 Mercurol-Veaunes Tél. 06 08 41 60 37

Payant