Les Cocotent se soignent

Trois femmes se croisent régulièrement dans la salle d’attente de leur gynécologue, chacune fréquentant ce cabinet plus que de raison

L’une parce qu’elle est préposée à son ordonnancement (elle est l’épouse du médecin), la seconde parce qu’elle s’enfuit toujours avant d’avoir eu son rendez-vous, cette seule idée la tétanise, et la dernière parce qu’elle adore ses rendez-vous quotidiens qui sont devenus son hobby.

Ces femmes vont pour la première fois échanger plus de trois mots, se rapprocher contre toute attente et souvent malgré elles et se livrer à des aveux plus qu’à des confidences.