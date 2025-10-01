Le rêve américain est devenu réalité pour nombre de compositeurs français.
Retraçons l’histoire de ces compositeurs à Hollywood et pourquoi la « French touch » a toujours eu la côte outre-Atlantique.
En partenariat avec l’Université populaire
Les compositeurs de musique de film français à Hollywood : histoire d’une success story
Conférence par Nathanaël Bergèse, compositeur, formateur et chercheur en musicologie
