Les compositeurs de musique de film français à Hollywood : histoire d’une success story

Conférence par Nathanaël Bergèse, compositeur, formateur et chercheur en musicologie

Le 20/11/2025 19:00

5 rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Le rêve américain est devenu réalité pour nombre de compositeurs français.
Retraçons l’histoire de ces compositeurs à Hollywood et pourquoi la « French touch » a toujours eu la côte outre-Atlantique.
En partenariat avec l’Université populaire