À cette occasion, nous aurons le bonheur d’accueillir à nouveau Tristan PEREIRA. Jeune percussionniste, il conjugue ses talents d’interprète et son engagement auprès des publics en menant avec nous de nombreux ateliers. Ancien élève de l’immense marimbiste Vassilena SERAFIMOVA, il semble promis à une carrière pour le moins percutante ! Ce programme, d’hier et d’aujourd’hui concocté pour l’occasion, nous fait entendre l’eau dans tous ses états.
Les Concert de Poche – marimba & percussions – Voyage aquatique avec Tristan Pereira
Les Concerts de Poche vous donnent rendez-vous pour un voyage musical et aquatique avec Tristan Pereira, jeune percussionniste de talent. L’eau dans tous ses états
Debussy, Glass, Druckman…
salle communale 20 route du terron 26400 La Roche-sur-Grane Tél. 06 76 61 83 91