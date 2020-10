Les concerts du vendredi : Les  » Musiciens de Roche Colombe « 

Les » Musiciens de Roche Colombe « , que l’on a déjà pu écouter sous la formation d’un quatuor à cordes, se présentent cette saison en quatuor avec piano, violon, alto et violoncelle. Port du masque obligatoire.

Le groupe est composé de musiciens de la région, pour certains professeurs dans les écoles de musique

Nous aurons le plaisir d’entendre le Quatuor en la mineur de Joaquin Turina, compositeur espagnol de la première moitié du 20ème siècle, mais aussi le Klavierquartet de Gustav Mahler, en un seul mouvement, composé à l’âge de 17 ans.

Les » Musiciens de Roche Colombe » nous présenteront aussi deux mouvements de la sonate de César Franck pour piano et violon, différents duos de Kodaly, Bartok et Sarasate.

Au piano Marielle Covell, au violon Fabrice Vernette, à l’alto et au violon François Castella, au violoncelle Alain Petitjean.

Attention : effectif limité à 50 personnes en raison des précautions sanitaires.