Les contes du loup qu’en dit long

» Je suis un loup qui aime raconter des histoires d’ogres.
Tout ça, parce qu’un jour, ma grand-mère m’a forcé à boire de son affreux bouillon. Ma mémé avait des yeux féroces derrière ses cheveux blancs, des bottes rouges et surtout une longue carabine pour chasser l’ogre ou l’ogresse.
Elle n’en tuait pas souvent. Et souvent, elle n’en tuait pas.
Ces jours maigres, pour tromper sa faim, elle racontait au-dessus de sa marmite une ou deux histoires de ces méchants géants. Les contes tombaient dans l’eau et s’y mélangeaient. Avec une poignée de gros sel et autant de poivre, elle obtenait un bouillon d’ogre qu’elle avalait. Elle m’a forcé à y goûter, une fois.
C’est comme ça, que je suis devenu loup.
Mon côté loup, je le cache aux gens, pour ne pas les effrayer.
Mais il m’arrive de le laisser sortir un peu quand je raconte des histoires d’ogres, pour qu’il se dégourdisse les pattes… « .
Texte et interprétation : Frédéric Naud