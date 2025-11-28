Les contrats de la musique

Les contrats de la musique
Le 10/12/2025 14:00

3 Quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 00 40

Payant

Vous vous interrogez sur les différents types de contrats dans le milieu musical ? Vous vous demandez ce que cela implique d’avoir un producteur, comment rémunérer ou facturer une prestation, ou encore quelles sont les obligations entre les différents acteur·rices du secteur ?

Comprenez les bases juridiques et contractuelles du métier d’artiste. À travers des exemples concrets et des échanges accessibles, vous découvrirez les principales formes de contrats (contrat d’engagement, de production, d’édition, de cession…), leurs enjeux, et les bons réflexes à adopter pour évoluer sereinement dans le cadre professionnel de la musique.

Avec Cyril Balthazard – label manager au Cri du Charbon

Tous niveaux