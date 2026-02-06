Les coups de coeur du libraire

En panne d’idées pour vos lectures ?
Venez découvrir les coups de coeur de Philippe Fusaro de la librairie L’oiseau siffleur de Valence.

Le 27/02/2026 18:30

5 rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 44

Gratuit pour les visiteurs