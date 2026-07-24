Porté par le Théâtre Emile Loubet, ce festival propose une programmation conçue avec la même exigence artistique et le même souci de qualité que celle de la saison culturelle. Spectacles de théâtre, cirque, danse et bien d’autres surprises investiront les places et les rues, pour profiter ensemble de la fin de l’été.
Les Décalés de l’été : Festival des arts de la rue
Le centre-ville devient une scène à ciel ouvert pour » Les Décalés « , festival du Théâtre Emile Loubet. Théâtre, cirque, danse et surprises investissent places et rues, avec l’exigence de la saison culturelle, pour fêter ensemble la fin de l’été.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99