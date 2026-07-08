Les dernières découvertes expliquent-elles les prouesses du Père Noël qui en une nuit, livre plus de 300 000 tonnes de cadeaux ? Le réchauffement climatique et la température de l’Enfer sont-ils liés ? Le principe d’Archimède permet-il de calculer la taille des pieds du messie marchant sur l’eau ? En trublion scientifico-poétique, Luc Chareyron agite les pensées magiques et les pensées rationnelles.
Théâtre
Les Dieux et le Père Noël, vers une solution quantique – Théâtre de la Ville
Luc Chareyron: l’expérience comique. Dans le cadre de la Fête de la Science avec Valence Romans Agglo.
Le 03/10/2026 20:30 Informations complémentaires
Place de la Liberté 26000 Valence Tél. 04 75 86 14 50
Gratuit pour les visiteurs