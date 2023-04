Les dimanches du Son-Rou : Maladroite, clown tout public

« L’autre » nous plonge dans un univers à la fois lunaire et pragmatique. Ces penchants tantôt humaniste, tantôt borderline questionnent notre rapport au monde mais surtout aux autres. Pizzas, glaces et buvette.

Au programme, de mai à septembre, tous les premiers dimanches du mois, nous vous proposons un spectacle ou un concert à prix libre.

Sur place, venez déguster les pizzas au feu de Bois des Enfarinés, les glaces végétales et bios de la Freezette, et bien sûr se sera l’occasion de boire un coup à la Buvette Associative Estivale de la Méouge tenue par les associations VieLaJoie, Artipays et A fond les Ballons.

Maladroite – solo de clown, tout public à partir de 8 ans

« L’autre » nous plonge dans un univers à la fois lunaire et pragmatique. Ces penchants tantôt humaniste, tantôt borderline questionnent notre rapport au monde mais surtout aux autres.

L’obsolescence certes ! %ais qu’en est-il de la dégénérescence programmée ? Lorsqu’elle s’impose à nous, sommes-nous en mesure de l’esquiver ? Ne pouvons-nous compter que sur nous-mêmes ?