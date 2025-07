Les Dodos- Cirque contemporain à la Gare à coulisses

Ce qu’ils ont en commun avec les oiseaux aujourd’hui disparus, car trop gros pour voler, c’est leur volonté profonde d’échapper à la gravité. Ils vont défendre becs et ongles leurs rêves et partager avec le public un précieux combat : exister, le temps d’un spectacle, comme un acte de résistance !

De leur fragilité et de leur imagination sans limite, main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes, ils se jouent de leurs peurs. Du violon à la contrebasse, et la guitare sous toutes ses coutures, autant de variations sur cordes, sur corps, pour des mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses.

Pari gagné : le merveilleux et la virtuosité se rencontrent sur la piste du petit chapiteau avec élégance, tendresse, drôlerie et un brin d’humour insolent.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS -1h25

TARIF SPÉCIAL TRAIN THÉÂTRE – 20/15 EUR

BILLETTERIE DU TRAIN THÉÂTRE – WWW.TRAIN-THEATRE.FR