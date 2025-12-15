Les doigts de l’homme – jazz manouche

Dès leur tout premier album en 2003, Les Doigts de l’Homme n’ont eu de cesse de se réinventer. Questionnant leur esthétique et leur direction artistique à chaque nouveau projet, le style manouche de départ évolue aujourd’hui vers un jazz acoustique et électrique empreint d’une culture plus moderne.

A l’occasion de ses vingt ans le groupe sort un double album ambitieux, inédit et personnel avec 23 titres qui dévoilent sans retenue l’étendue d’un jazz aux multiples facettes, fruit de deux décennies de vie musicale commune. Pour respecter la tradition : à chaque nouvel album, un nouvel instrument est invité. Ici, c’est le batteur Pierre Rettien qui rejoint l’équipe pour illustrer ce passage à l’électrique !

Nous clôturerons cette dernière date par un temps festif et convivial autour d’une jam acoustique orchestrée par Marius Kikteff. Un retour sur l’aventure des doigts de l’homme où tout à commencé : l’impro et le plaisir de partager la musique! Il est fort à parier que les musiciens ne pourront s’empêcher de vous rejoindre pour cet ultime jam!

Si vous aimez : Django Reinhart et le jazz manouche à la sauce rock, punk et métal !

En collaboration avec LAMASTROCK.