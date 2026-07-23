Des caractères cunéiformes tracés avec un roseau sur des tablettes d’argile, aux émojis qui permettent de communiquer sur nos écrans, en passant par les enluminures médiévales ou les écritures inventées au XXème siècle pour transcrire des langues jusqu’alors orales, l’humanité a imaginé bien des façons pour conserver et transmettre les paroles ou les idées.
Une après-midi pour les découvrir et jouer ensemble, adultes et enfants, et si vous en avez envie, écrire une carte, calligraphiée à votre manière.
La bibliothèque municipale Yvonne Oddon proposera pendant quelques semaines un choix de livres sur ce thème que vous pourrez emprunter ou consulter sur place.
les écritures dans le monde et à travers le temps
En explorant les livres exposés et à travers des jeux, découvrir l’histoire des écritures dans le monde, de l’antiquité à nos jours, leur déchiffrement, leur emploi utilitaire ou artistique.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 04 75 21 25 64
Des caractères cunéiformes tracés avec un roseau sur des tablettes d’argile, aux émojis qui permettent de communiquer sur nos écrans, en passant par les enluminures médiévales ou les écritures inventées au XXème siècle pour transcrire des langues jusqu’alors orales, l’humanité a imaginé bien des façons pour conserver et transmettre les paroles ou les idées.