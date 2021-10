Les Endimanchées Musicales – Austin Townsend – Cerisier – Amarante

Cette programmation est celle que vous auriez dû entendre au printemps et que nous sommes très heureux de pouvoir enfin vous présenter.

Tout public/ Prix d’entrée libre. En partenariat avec Isola Records

Amarante Cerisier

Feuilles de langues.

L’Amarante, plante sacrée des Aztèques, symbole de l’immortalité. La fleur du cerisier symbolise la pureté. Amarante/Cerisier duo à la pureté immortelle, oui. Une simple guitare acoustique et une voix. Beauté (des textes, des mélodies) dépouillée, miniature révélée dans une corolle de plumes de verre

—

Austin Townsend / Marine Cerisier/ Mauricio Amarante & Cesar Amarante

Possesseur de l’ombre et du soleil, vieux routard néozélandais, Austin Townsend porte dans sa voix, ses mains et sa guitare, un blues déchirant d’une beauté inouïe. Chaque chanson est un chef d’oeuvre de densité où la voix prend 70% de la musique. Elle libère une poésie aux mots mâchés, le micro collé sur la bouche. Accompagné par les frères argentins Mauricio et Cesar Amarante (qui en 15 ans ont transformé la scène underground avec leur tango brisé Radikal Satan) – guitare, accordéon, contrebasse – poèmes fiévreux ou l’acceptation des notes spontanées. Au clavier, Marine Cerisier, diva de la bouche dont l’entente avec le trio est presque instinctive.