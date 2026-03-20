Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence

Nous avons le plaisir de recevoir Lucille Bolomey pour une soirée placée sous le signe du partage, de la résilience et de la sécurité en falaise.

Au programme de la soirée :

– Dédicace : À travers son livre « De la Pierre à la Lumière », Lucille nous raconte son parcours suite à la pierre qu’elle a reçue sur la tête durant une journée d’escalade en famille au Petit-Goulets dans le Vercors.

– Conférence & Échanges : Elle viendra nous partager son combat pour se relever de cet accident et, par son témoignage, nous sensibiliser sur les enjeux du port du casque en escalade outdoor.

Grimpeuses et grimpeurs, en falaise ou en salle, sensibles et curieux.se.s, c’est l’occasion de se sensibiliser aux risques du milieu naturel tout en découvrant une plume humaine et authentique.

On vous attend nombreux.se.s pour accueillir Lucille et les pompiers qui l’ont secourue le jour de son accident, afin d’échanger ensemble !