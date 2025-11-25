Les Éphémères de Noël – Au Café la Placette

Venez découvrir au Café La Placette à Valence le travail de huit créateur.rice.s et trouver des cadeaux originaux et uniques pour les fêtes. Faites plaisir (ou faites-vous plaisir !) tout en soutenant l’artisanat local !

On vous donne rendez-vous du 19 au 24 décembre pour notre boutique éphémère de Noël au Café La Placette à Valence !

Les créateur.rice.s :

L’atelier de Pierre et Blandine ? Découvrez l’univers de Pierre et Blandine et leurs luminaires créés à 4 mains. De la couleur, du motif et une sacrée dose de lumière… Tout ce qu’il faut pour l’hiver qui arrive !

https://www.instagram.com/latelierdepierreetblandine/

https://latelierdepierreetblandine.sumupstore.com

Sous les yeux de Jeanne ? Bijoux, mobiles décoratifs et tableaux en émaux sur cuivre. Toutes les pièces sont découpées et émaillées à la main, donc uniques

https://www.instagram.com/souslesyeuxdejeanne/

Huit Cents Grammes ? Poteries et objets utilitaires en grès. Lorette fabrique elle-même ses émaux, avec du grès de St Armand-en-Puisaye

https://www.instagram.com/huitcentsgrammes/

Mlle Aubergine ? Maroquinerie en cuir fait-main et éco-conçue. Modèles uniques créés avec des cuirs issus de stocks dormants

https://www.instagram.com/mlleaubergine/

https://www.mlleaubergine.fr

Chatounes ? Savons soins et cosmétiques naturels faits main par l’artisane-savonnière Chatounes. Un univers félin, audacieux et tout en douceur… La nature ne demande que des caresses

https://www.instagram.com/chatounes/

https://l.instagram.com/

Florescence bijoux ? Bijoux fins et élégants en argent et laiton : bagues, bracelets, boucles d’oreilles…

https://www.instagram.com/florescence_bijoux/

Sur le balcon il y a des fleurs ? Cartes postales, cartes de voeux et affiches au style floral, doux et poétique

https://www.instagram.com/surlebalconilyadesfleurs/

Oh oh oh ! À très vite !