Les Éphémères de Noël

Venez découvrir le travail de sept créatrices et trouver des cadeaux originaux et uniques pour les fêtes. Faites plaisir (ou faites-vous plaisir !) tout en soutenant l’artisanat local !
Les créatrices :
Ô fruit du vannier ? Amandine vous propose ses créations en vannerie, objets utilitaires et décoratifs : paniers, plateaux, etc. tissés en rotin et en osier par ses soins.
https://www.instagram.com/o_fruit_du_vannier/
Sous les yeux de Jeanne ? Bijoux, mobiles décoratifs et tableaux en émaux sur cuivre. Toutes les pièces sont découpées et émaillées à la main, donc uniques ?
https://www.instagram.com/souslesyeuxdejeanne/
Huit cents grammes ? Poteries et objets utilitaires en grès. Lorette fabrique elle-même ses émaux, avec du grès de St Armand-en-Puisaye
https://www.instagram.com/huitcentsgrammes/
Mlle Aubergine ? Maroquinerie en cuir fait-main et éco-conçue. Modèles uniques créés avec des cuirs issus de stocks dormants
https://www.instagram.com/mlleaubergine/
https://www.mlleaubergine.fr
Chatounes ? Savons soins et cosmétiques naturels faits main par l’artisane-savonnière Chatounes Un univers félin, audacieux et tout en douceur… La nature ne demande que des caresses
https://www.instagram.com/chatounes/
https://chatounes.fr
Florescence bijoux ? Bijoux fins et élégants en argent et laiton : bagues, bracelets, boucles d’oreilles ?
https://www.instagram.com/florescence_bijoux/
Sur le balcon il y a des fleurs ? Cartes postales, cartes de voeux et affiches au style floral, doux et poétique
https://www.instagram.com/surlebalconilyadesfleurs/
https://surlebalconilyadesfleurs.com
Soirée spéciale : Mercredi 17 décembre, 18h-21h :Rejoignez-nous pour un apéro « Vin Chaud & Sablés »
Vous pourrez nous retrouver également du 19 au 24 décembre au « Café la Placette » 1 Rue de l’hôtel de Ville, Valence
Oh oh oh ! À très vite !