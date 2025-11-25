Les Éphémères de Noël

Venez découvrir dans notre atelier, le travail de sept créatrices et trouver des cadeaux originaux et uniques pour les fêtes.

Venez découvrir le travail de sept créatrices et trouver des cadeaux originaux et uniques pour les fêtes. Faites plaisir (ou faites-vous plaisir !) tout en soutenant l’artisanat local !

Les créatrices :

Ô fruit du vannier ? Amandine vous propose ses créations en vannerie, objets utilitaires et décoratifs : paniers, plateaux, etc. tissés en rotin et en osier par ses soins.

https://www.instagram.com/o_fruit_du_vannier/

Sous les yeux de Jeanne ? Bijoux, mobiles décoratifs et tableaux en émaux sur cuivre. Toutes les pièces sont découpées et émaillées à la main, donc uniques ?

https://www.instagram.com/souslesyeuxdejeanne/

Huit cents grammes ? Poteries et objets utilitaires en grès. Lorette fabrique elle-même ses émaux, avec du grès de St Armand-en-Puisaye

https://www.instagram.com/huitcentsgrammes/

Mlle Aubergine ? Maroquinerie en cuir fait-main et éco-conçue. Modèles uniques créés avec des cuirs issus de stocks dormants

https://www.instagram.com/mlleaubergine/

https://www.mlleaubergine.fr

Chatounes ? Savons soins et cosmétiques naturels faits main par l’artisane-savonnière Chatounes Un univers félin, audacieux et tout en douceur… La nature ne demande que des caresses

https://www.instagram.com/chatounes/

https://chatounes.fr

Florescence bijoux ? Bijoux fins et élégants en argent et laiton : bagues, bracelets, boucles d’oreilles ?

https://www.instagram.com/florescence_bijoux/

Sur le balcon il y a des fleurs ? Cartes postales, cartes de voeux et affiches au style floral, doux et poétique

https://www.instagram.com/surlebalconilyadesfleurs/

https://surlebalconilyadesfleurs.com

Soirée spéciale : Mercredi 17 décembre, 18h-21h :Rejoignez-nous pour un apéro « Vin Chaud & Sablés »

Vous pourrez nous retrouver également du 19 au 24 décembre au « Café la Placette » 1 Rue de l’hôtel de Ville, Valence

Oh oh oh ! À très vite !