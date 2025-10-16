Au programme :
– On fête l’arrivée de Maïlis et ses créations en émail sur cuivre Sous les yeux de Jeanne
– On vous fait découvrir nos ateliers et nos outils de travail
– On vous propose des prix tout doux sur nos anciennes collections
– On inaugure notre nouvelle enseigne
– On vous dévoile le programme des prochains événements du Collectif
Les éphémères font leur braderie !
Les éphémères vont invitent à une petite braderie / apéro d’automne !
42 place de la Liberté 26500 Bourg-lès-Valence
Au programme :