Exposition

Les Expos’ de l’atelier photo

Les photos exposées sont le résultat d’un défi, sur un thème imposé et dans un temps défini. Cette année ce sera :  » Après la pluie « . Vernissage vendredi 14/11 à 18h.

du 14/11/2025 au 16/11/2025
Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs