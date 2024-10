Les Extravagantes

Dans une mise en scène un brin déjantée et d’un esthétisme étincelant, elles vous livrent une comédie à la fois drôle et sensuelle. Dans le cadre de Octobre Rose 1EUR par place achetée sera reversé à Agir Contre le Cancer 26.

Ouverture des portes à 19h avec petite restauration concoctée par Croqu’en Bouche avec ses planches charcuteries, formages ou végé. L’accueil et le bar sont assurés par l’équipe de Coyotes Productions !

Début du spectacle à 20h !

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez les acteurs d’une folle soirée ! Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et… décalé.