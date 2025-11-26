Les fabulistes de Noël

Visite guidée en famille – Par un étrange coup du sort, la cour du comte de Grignan s’est transformée ; tous les habitants sont devenus d’étranges animaux. Venez percer le mystère des fables et apprenez ce qu’il se cache derrière les masques !

Dans le cadre du parcours de visite « Le Noël fabuleux de Jean de la Fontaine ».

–

Par un étrange coup du sort, la cour du comte de Grignan s’est transformée ; tous les habitants sont devenus d’étranges animaux. Venez percer le mystère des fables et apprenez ce qu’il se cache derrière les masques !

INFOS PRATIQUES :

? A 11h30 les 20, 21, 23, 26, 29 et 30 décembre / 02, 03, 04 janvier 2026

? A 15h30 les 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 28 décembre / 02, 03, 04 janvier 2026

? Tarifs : plein 11 EUR | réduit 8 EUR (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

? Durée : 1h | 25 personnes | réservation sur www.chateaudegrignan.fr