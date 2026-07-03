Théâtre
Les femmes savantes
Une nouvelle occasion de (re)découvrir cette comédie brillante, drôle et toujours étonnamment actuelle
Le 22/07/2026 21:00 Informations complémentaires
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