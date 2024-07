Les FlÃ¢neries sous la lune

Contes, lectures, patrimoine et musique vous transporteront dans des endroits insolites et sous la lune.

Un moment de convivialité terminera la soirée (durée 1h30 environ).

Retenez les mercredis 31/07, 07 et 14/08 à 21h précises.

RV place du marché à Dieulefit.

Inscription à l’Office de Tourisme. 04 75 46 42 49.

Organisé par l’association Pierres Vives.

pierresvives@gmail.com

Participation libre et consciente.