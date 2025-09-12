-Parcours 5 klm: départ 9 h30 du Stade, boucle passant par des routes goudronnées et se terminant sur la piste du stade. Podium à 10h30.
-Parcours 10 klm: départ de 9 h40 du Stade, parcours plat, la boucle passe par des endroits goudronnés et des petites cyclables ainsi que des chemins pour une arrivée sur la piste du Stade. Podium à 11h.
-Animations enfants organisées au Stade dès 11 h : Catégories Eveil Athlétique (né entre 2017 et 2019) et Poussins (né entre 2015 et 2016) : Un tour de stade pour une distance totale avoisinant les 900m. / Catégories Benjamins (né entre 2013 et 2014) et Minimes (né entre 2011 et 2012) : Deux tours de stade pour une distance avoisinant les 2000m. Départ à 11h30. Pour ces deux courses, pas d’inscription, ni de classement ni de chronomètre.
Les foulées romanaises – Courses Enfants
2 parcours possibles: 5 ou 10 klm. Courses réservées aux Cadets et + (à partir de 2010). Buvette et restauration sur place.
rue Andre Chenier 26100 Romans-sur-Isère
-Parcours 5 klm: départ 9 h30 du Stade, boucle passant par des routes goudronnées et se terminant sur la piste du stade. Podium à 10h30.