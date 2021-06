Les Frères BOUCLIER

Un duo rare …. Exceptionnel ! Si violon et accordéon riment souvent avec musique de l’Est, ce duo transporte le public vers des terres inconnues qui appellent le respect et invitent au voyage. Lauréat de Prix Internationaux de musique de chambre

De grandes oeuvres baroques et classiques de Vivaldi, Vitali à la chaleur des Tangos Argentins avec Piazzolla en passant par la splendeur du répartoire Russe et des compositions de Zolotarev, Voïtenko, Chalaïev.

Régulièrement invité sur France Musique, le duo s’est produit dans de prestigieux festivals (Radio France Montpellier, Lille Piano Festival, etc.). https://www.dimitribouclier.com/

Julien violoniste, Dimitri accordéoniste de concert… une fratrie, une seule âme sur scène livrée toute entière à l’Émotion artistique, à l’intensité du partage. Et tandis que les deux frères se regardent les yeux fermés, la Musique s’élève et confirme ce que disait Platon… » et l’on se prend à rêver de beauté, de simplicité et d’immensité « . Les sonorités des deux instruments se fondent, s’éclaboussent des reflets du répertoire, comme si tout était permis, comme si tout était accessible. Comme si ce duo avait toujours existé dans le coeur du public, révélé à lui-même, quelque part entre violon et accordéon de concert, entre Julien et Dimitri…

Marie-Annick Nicolas