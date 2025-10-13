Voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de » cartoons » et d’une épopée shakespearienne. Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées. Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.
Les gros patinent bien
Après Bigre, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan embarquent dans une odyssée burlesque en carton. Un acteur immobile, un acolyte frénétique, des gags absurdes et une avalanche d’idées folles : un spectacle inventif, drôle et brillant.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99