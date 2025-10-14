Théâtre humoristique avec Serge Papagalli dans le cadre de Nyons en scène. Tout public à partir de 14 ans / Durée : 1h30

De Serge Papagalli Avec : Serge Papagalli.

Création et régie son : Jean-Christophe Hamelin / Création et régie lumières : Alain Cuffini – Régie Générale : Jean Christophe Hamelin / Un spectacle de la Comédie du Dauphiné avec le soutien du Département de L’Isère

Avec « Les guêpes aiment l’andouillette », l’humoriste bien connu du public revient en solo, fidèle à son style mêlant finesse, autodérision et verve régionale.

Après » Négociant en vain » et bien d’autres succès, Serge Papagalli monte une fois encore seul sur scène pour évoquer, toujours avec humour, des thèmes universels.

» Nous allons encore essayer de rire un peu de ce qui n’est pas forcément drôle : la surcharge pondérale, le temps qui passe, la gourmandise, la surconsommation, l’argent, la beauté, la bêtise, la surpopulation… j’en passe et des meilleures.

Il y aura même, gâteau sous la cerise, un petit coup d’accent de notre belle région.

Vous avez une partie du menu. À table ! »

Un moment drôle, chaleureux et plein d’humanité à ne pas manquer.