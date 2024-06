Les Guingettes Estivales du Chalu’

Oyé oyé vous autres ! Les fameuses guinguettes continuent, ouiiiii ! Alors on se retrouve en juillet et septembre sur la place guinguette du Chalu’ à partir de 18h30 !

Et cet été, on vous a concocté une prog’ aux petits :

3 juillet -> Punk acoustique avec Kafar et Nahom

10 juillet -> Spectacle avec Histoires Pirates

17 juillet -> Chansons avec les 2 Oncles

24 juillet -> Vinyl Set du Chalu’

4 septembre -> Contes sur l’écologie et les femmes avec Myriam

11 septembre -> Chansons françaises déglinguées avec Tracks 2000 Électrique

18 septembre -> Contes d’ici et d’ailleurs par la compagnie I.R.E.A.L. avec Mathilde Arnaud

25 septembre -> Bashung guitare, banjo & voix avec Volutes

Polala, il y a de quoi ! On vous attend nombreux·ses les matelots parce que ça va swinguer au Chalu’ en cette belle saison !