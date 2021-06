Les Guirlandes : Concert des 10 ans

18h00 : Ouverture des portes 19h00: concert avec Katia & Les Garçons Faciles. K&GF reprennent des standards de rock et de la variété française et internationale. 20h30: Séance d’illumination avec Les Guirlandes 23h00: spectacle de jonglage avec le feu

Après une année d’attente, Les Guirlandes vont pouvoir fêter leurs 10 + 1 an!! Les Guirlandes sont heureuses de vous retrouver et de disperser de la joie, de l’amour et de la bonne humeur dans ce monde terne! Venez vous faire enguirlander!

Quelques détails pratiques:

– PAF: 10 euros (+ de 14 ans)

– Bar (Sturm) et Petite Restauration (Tonton Juju) sur place

– PAS DE PASS SANITAIRE mais MASQUE OBLIGATOIRE sur site selon les conditions sanitaires en vigueur à ce jour