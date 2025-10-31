Au programme: manges-debout, produits locaux (charcuterie, fromage, fruits de mer, chocolats, bières et vins locaux…), commerçants de bouche, artisans mais aussi une scène où chaque soir un DJ viendra mettre l’ambiance, groupes de musique locaux et chorales seront également au rendez-vous.
Les Halles Romanaises de Noël
16 chalets en bois seront installés sous et autour de la Canopée afin de permettre à tout le monde de passer un moment chaleureux et convivial sur le Marché de Noël de Romans-sur-Isère. Artisans et commerçants seront là.
place Jean Jaures 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 51