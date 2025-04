« Les Hôtes » mime – masques – marionnettes et ombres.

A travers ce récit, se pose en creux la question du non-accueil : et oui, personne dans le village n’accepte d’ouvrir sa porte aux dieux, si ce n’est ce couple de pauvres vieux qu’ils reconnaîtront comme étant des justes.

Face à un discours dominant qui érige encore et toujours l’étranger comme bouc émissaire, nous tenions à nous décaler et à offrir un autre point de vue.

Dans » Les hôtes « , le mythe de Philémon et Baucis nous permet de donner corps à notre propos et à nos interrogations sur l’accueil de manière positive.

La pièce va jusqu’à imaginer un monde sans accueil, en le tournant à la dérision jusqu’à son paroxysme. Mais les places sont-elles immuables?

Jusqu’à aujourd’hui, nous avons la place de l’hôte qui accueille. Mais est-il complètement exclu qu’un jour, nous devenions les accueillis ?

Sachant qu’en français, » l’hôte « signifie celui qui offre l’hospitalité comme celui qui la reçoit.

A travers des tableaux très esthétiques et visuels, la Cie propose une réflexion sur ce qu’apporte l’accueil, son caractère universel, philosophique et intemporel.

Si la peur est première, accueillir est la condition de la survie des humains.

… »l’absolu du vivant est fantastique parce qu’il ne se conçoit pas sans mélange. » Ed. Glissant.

Création 2025. Durée 50 minutes.