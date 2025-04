« Les Indes Galantes » de Rameau par le Choeur Odyssée

Le Choeur Odyssée présente :

Les Indes Galantes – Jean-Philippe Rameau

Une version courte et flamboyante conçue par Philippe Simon, autour des somptueux choeurs, ouvertures et interludes de l’opéra-ballet.

Guidés par un couple de solistes, 24 choristes, et un ensemble instrumental seront unis dans cette aventure autour du monde, magnifiant la beauté de la nature et les délices de l’amour, tout en traversant les pires épreuves, de la tempête sur l’océan aux feux du volcan…

Après » Les Reines de Purcell » (2021) et » Les Captifs » de Lully (2023), le Choeur Odyssée poursuit son exploration de l’opéra baroque avec un nouveau spectacle accessible et visuel, où se croisent voix, instruments anciens et émotions fortes.

Avec :

Isabelle Fallot, soprano

Colin Isoir, ténor

25 choristes du Choeur Odyssée

Choeurs d’élèves de l’école publique de Dieulefit

Direction musicale & harpe baroque : Philippe Simon

Scénographie : Katia Larvego

Régie technique : Yannick Zimmerman

Ensemble instrumental (vents, cordes, harpe baroque) :

Céline Reymond – hautbois, flûtes à bec, cor anglais

Ghyslaine Florent – flûte traversière, basson

Anne Lodéon – violon

Gauthier Lodéon – alto

Violaine Gras – violoncelle

Dimanche 29 juin 2025 – 18h

La Halle de Dieulefit

Tout public – Durée : 1h15 environ

Infos & extraits vidéo des programmes précédents : choeurodyssee.wordpress.com