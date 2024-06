Les jeudis annÃ©es 80

Oh toi, grand nostalgique du bon son retro, toi fervent défenseur de l’indémodable musique eighites : La Fabrique est le bon endroit pour se remémorer tous ces moments qui nous ont marqué et venir danser sur la fièvre de la décennie 80 !

ANIMÉE par la belle Marie et le grand Jean-louis Milford du groupe Century… Alors on se retrouve en mode pattes d’éph’, chemise hautement colorée et grosse gouffa pour une soirée » 80’S » de FOLIE !!!! On CHANTERA jusqu’à extinction de voix sur les plus GRANDS TUBES de notre jeunesse !!!