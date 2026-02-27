Les ateliers qui ouvrent leurs portes :
– Galerie atelier Martine Revol invite Hugo Chapin
– Galerie atelier Collectif Happ’art
– Galerie atelier Gil (plasticien)
– Galerie atelier Jonas
– Galerie atelier Marie-Christine Lopez
– Galerie atelier L’oiseau libre invite Joelle Barbier
Les Jeudis de la rue pêcherie
Les ateliers-galeries seront ouverts exceptionnellement en soirée sur le thème « envisager le regard ».
Peinture, sculpture, photo, lecture..
rue Pêcherie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 77 77 46 19
Les ateliers qui ouvrent leurs portes :