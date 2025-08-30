Les Jeudis Terrasses du 18 Septembre

Tous les jeudis, en fin d’après-midi, vous êtes invités à (re)découvrir l’atmosphère chaleureuse du coeur de ville à travers une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises viendront ponctuer vos soirées.
Autour d’un verre, d’une assiette de tapas ou de spécialités du terroir, » Les jeudis terrasses » offriront l’occasion de tisser ou de renforcer des liens, de savourer les productions locales et de se laisser surprendre par les talents artistiques de notre territoire.
PROGRAMME DES JEUDIS TERRASSE DU 18 Septembre 2025
– Jam Session avec Madnezz- Mad Bird – 18h-23h
– Soirée chic détail choc – Chez Moustache (04 75 70 92 72) – 17h – 21h
– Apéros festifs en terrasse – Au Petit Maxime ( 04 75 02 58 26) – 18h30 – 23h
– Happy Hours et tapas dans une ambiance jazz – Bistrot Gourmand (04 75 72 50 08) – 18h – 22h
– Happy Hours (1 bière achetée = 1 offerte) – Le Bar à Vin (04 75 70 47 32) – 17h – 19h
– Happy Hours rosé – Le Kiosque (06 52 92 43 92) – 17h – 19h