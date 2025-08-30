Concert, Visites

Les Jeudis terrasses du 25 Septembre

En ce mois de septembre, venez profiter des Jeudis Terrasses : un rendez-vous hebdomadaire convivial et festif, organisé en étroite collaboration avec les cafés et restaurants du centre-ville.

Le 25/09/2025 17:00

Place Maurice Faure, Place Jules Nadi 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 51

Payant

Tous les jeudis, en fin d’après-midi, vous êtes invités à (re)découvrir l’atmosphère chaleureuse du coeur de ville à travers une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises viendront ponctuer vos soirées.
Autour d’un verre, d’une assiette de tapas ou de spécialités du terroir,  » Les jeudis terrasses  » offriront l’occasion de tisser ou de renforcer des liens, de savourer les productions locales et de se laisser surprendre par les talents artistiques de notre territoire.

PROGRAMME DES JEUDIS TERRASSE DU 18 Septembre 2025

– Jam Session avec Madnezz- Mad Bird – 18h-23h

– Apéros festifs en terrasse – Au Petit Maxime ( 04 75 02 58 26) – 18h30 – 23h

– Happy Hours et tapas dans une ambiance jazz – Bistrot Gourmand (04 75 72 50 08) – 18h – 22h

Happy Hours (-20% sur l’addition boissons) – Le Bar à Vin (04 75 70 47 32) – 17h – 19h

– Happy Hours bières & planche apéro – Le Kiosque (06 52 92 43 92) – 17h – 19h