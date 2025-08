Les Jeudis Terrasses du 28 Août

En ce mois d’aout, venez profiter des Jeudis Terrasses : un rendez-vous hebdomadaire convivial et festif, organisé en étroite collaboration avec les cafés et restaurants du centre-ville.

Tous les jeudis, en fin d’après-midi et jusqu’au début de l’automne, vous êtes invités à (re)découvrir l’atmosphère chaleureuse du coeur de ville à travers une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises viendront ponctuer vos soirées.

Autour d’un verre, d’une assiette de tapas ou de spécialités du terroir, » Les jeudis terrasses » offriront l’occasion de tisser ou de renforcer des liens, de savourer les productions locales et de se laisser surprendre par les talents artistiques de notre territoire.

PROGRAMME DES JEUDIS TERRASSE DU 28 Août 2025

– Jam Session avec Madnezz- Mad Bird – 18h-23h

– Soirée Plage – Chez Moustache (04 75 70 92 72) – 17h – 21h

– Cuisine méditerranéenne – Au Petit Maxime ( 04 75 02 58 26) – 18h30 – 23h

A partager..ou pas ! Vins atypiques et cocktail sur mesure

– Nouvelle carte – Le Café des Lys (09 82 71 71 95) – 17h30 – 23h30

Cocktails, mocktails et petits plats à partager en musique Lounge & Chill !

-Tapas & Music Chill – The Art Café (04 75 02 77 23) – à partir de 18h30

– Apéro Gourmand – Bistrot Gourmand (04 75 72 50 08) – 18h – 22h

Tapas et dessert – Sangria 5 EUR, spritz cocktail 8EUR ! Ambiance lounge pour chiller en terrasse !

– Happy Hours – Le Bar à Vin (04 75 70 47 32) – 17h – 19h

Une boisson achetée, -50 % sur la deuxième !

-Dégustation de vins du Domaine Les Bruyères de chez David Raynaud – Le Kiosque (06 52 92 43 92) – 18h – 20h