Avec les lanternes d’Halloween, Grignan se pare de couleurs orangées et plonge au coeur de la féérie. Entre rêve et réalité, une visite originale qui révèle de ruelles en ruelles d’étranges mystères. Une belle sortie à faire pour vivre pleinement la vie d’Halloween. Les lanternes sont fournies et les participants pourront les garder. Un conte d’Halloween sera raconté au cours de la balade aux lanternes.
Les lanternes d’Halloween
12 Place du Jeu de Ballon Maison de Pays 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71