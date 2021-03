Les lignes du désir

Danièle Orcier travaille le dessin dans son atelier du Vallon des Alyssas à Clansayes dans la Drôme, elle est aussi fondatrice dans les années 80 du centre d’art Angle art contemporain de Saint-Paul-Trois-Châteaux, un espace pour la création et la diffusion. Ce double engagement autour du dessin s’est construit avec une grande attention portée aux artistes ainsi qu’à l’écosystème du monde de l’art. Danièle Orcier a ainsi toujours été à l’écoute en privilégiant la spontanéité et la générosité.

Pour ce projet conçu comme un Journal d’atelier, Danièle Orcier nous amène de plain-pied dans un lacis de lignes où s’entremêlent la littérature et la spiritualité. L’arbre à kaki, les vignes, les collines, le jardin, le bassin, l’amphithéâtre… le dessin de Danièle Orcier tient son origine dans le paysage au coeur du Vallon des Alyssas fait de nature et de culture.

Dans l’exposition à l’Espace d’Art François-Auguste Ducros à Grignan, on est immédiatement en prise directe avec les éléments architecturaux, telle la montée d’escaliers, qui nous invitent d’emblée dans et sur le dessin, avec ces longs rouleaux de papiers suspendus. Danièle Orcier ne quitte jamais vraiment son atelier, elle le transporte et le reconstitue pour une déambulation immersive.

Le parcours est ponctué d’oeuvres de la Collection IAC qui fut véritablement un vivier pour Danièle Orcier au sein de nombreuses expositions qu’elle a conçu à Angle.

À Grignan, elle a choisi quatre oeuvres de Michel François, Véronique Joumard, Hubert Marcelly, Patrick Tosani pour un dialogue avec ses dessins.

À l’image de sa double vie d’artiste et d’accompagnatrice d’un lieu de création, Danièle Orcier affirme ici sa volonté constante de dépasser les frontières de son travail – travail qu’elle mène avec une cohérence absolue et pour fil conducteur : la transmission. Dans cet esprit, l’artiste belge Charley Case a réalisé une vidéo, Fleur de vie (2020), une poésie filmée où l’on voit Danièle Orcier réaliser un dessin qui semble, dans l’amphithéâtre des Alyssas, relier la terre et le ciel.