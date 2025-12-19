Les Lutins de Noël au Palais idéal

En attendant l’arrivée du Père Noël, venez découvrir le Palais autrement… Chants traditionnels ou méconnus, comptines et légendes de Noël et de l’hiver résonnent entre les pierres du Palais, faisant pétiller les petites oreilles…

Les Lutins de Noël créent des moments uniques et festifs qui font briller les yeux des enfants comme ceux des parents. Au coeur du Palais idéal, architecture née d’un rêve, ils déambulent entre les visiteurs avec leur charrette musicale et lumineuse, enchantant les lieux de chansons et d’histoires de Noël, de blagues de lutins, d’apparitions de papillotes, de poudre magique et de bulles légères.

Chants traditionnels ou méconnus, comptines et légendes de Noël et de l’hiver résonnent entre les pierres du Palais, faisant pétiller les petites oreilles et les grandes imaginations. Les Lutins partagent aussi leurs secrets avec les enfants : pourquoi le Père Noël ne peut pas toujours apporter tous les cadeaux de la liste, pourquoi les lutins ne sont pas toujours habillés de rouge et de vert, comment faire plaisir au Père Noël, et comment le Père et la Mère Noël se sont rencontrés…