Les mardis dégust’

Et si le mardi devenait votre nouveau rendez-vous préféré??

Au Domaine Autrand, un simple soir de semaine se transforme en parenthèse sensorielle au coeur de notre cave.

Chaque mardi, nous vous accueillons pour une dégustation de vin placée sous le signe de la convivialité : débutez par une visite commentée de notre cave, puis découvrez nos cuvées accompagnées de conseils avisés et d’anecdotes de famille. Tout est réuni pour partager un moment chaleureux, ponctué d’échanges et de rires.

Ici, chacun trouve sa place : amateurs curieux et passionnés de vin échangent découvertes et secrets de cave autour d’un verre.